La via stretta di McDonald's in Israele

McDonald’s ha deciso di acquistare i 225 ristoranti in franchising in Israele perché la guerra sta danneggiando la sua attività. Il franchising israeliano si chiama Alonyal, occupa cinquemila dipendenti in tutto Israele e ha avuto l’assicurazione da McDonald’s che rimarrà impegnato nel mercato dello stato ebraico e si occuperà di dipendenti e clienti. E’ una decisione rara, McDonald’s non è solito acquistare i ristoranti, ma è finito nel tritacarne ideologico di questa guerra e ha scelto la posizione più comoda della neutralità, il ceo Chris Kempczinski ha detto: “In ogni paese in cui operiamo, compresi quelli musulmani, McDonald’s è orgogliosamente rappresentato da operatori proprietari locali”. La storia è più profonda di così, perché Alonyal aveva deciso di rifornire di pasti, e non di armi e neppure di elmetti, l’esercito israeliano ma le urla di odio che si alzano contro tutto ciò che è vicino allo stato ebraico avevano iniziato a chiedere il boicottaggio del fast food americano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE