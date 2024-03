Il prezzo del boicottaggio d'Israele

Da Starbucks a McDonald’s, quanti posti di lavoro persi in medio oriente

Il franchisee di Starbucks in medio oriente, Alshaya Group, sta tagliando migliaia di posti di lavoro nelle sue caffetterie a causa del boicottaggio del marchio relativo alla guerra di Israele contro Hamas a Gaza. In una dichiarazione alla Cnn, Alshaya ha affermato che i licenziamenti sono il “risultato delle condizioni commerciali continuamente difficili negli ultimi sei mesi” e che è stata “presa la triste e molto difficile decisione di ridurre il numero di colleghi” nelle sedi Starbucks nel medio oriente e Nord Africa. La società non ha specificato quanti posti di lavoro sono stati tagliati, ma Reuters ha inizialmente riferito che si tratta di duemila persone.