McDonald's lascia la Russia: gli Archi dorati non brillano più

Il teorema di Thomas Friedman pubblicato sul New York Times 26 anni fa suonava così: “Due paesi che possiedono entrambi un McDonald’s non sono mai scesi in guerra l’uno contro l’altro”. La teoria ha retto fino all'invasione russa dell'Ucraina

“Gli archi dorati in Russia non brilleranno più”. Comincia così la lettera per annunciare la chiusura che Chris Kempczinski, amministratore delegato della filiale russa di McDonald’s, ha inviato lunedì ai 62 mila dipendenti degli 850 ristoranti che, fino allo scorso mese di marzo, hanno servito monumentali Big Mac ma anche varianti locali del menù del colosso di Cleveland, dai blinis al Beef à la Russe, sillabato alla francese che suona più elegante nel monumentale storico locale di piazza Pushkin, dove la multinazionale aprì i battenti il 31 gennaio del 1990, quando 31 mila moscoviti attesero pazienti in fila per ore per acquistare il sospirato hamburger.