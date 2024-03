Rispettare gli ebrei per essere tedeschi

La Staatsräson, la ragion di stato, spiegata agli stranieri: è questo il fulcro di un regolamento annunciato dalla ministra dell’Interno della Germania, la socialdemocratica Nancy Faeser. A inizio anno il Parlamento tedesco ha votato una legge per accelerare il processo di naturalizzazione degli stranieri prevedendo un allentamento dei requisiti necessari per fare domanda: dagli otto anni di residenza e lavoro (o scuola) in regola si è passati a cinque che scendono a tre in casi di particolare merito e integrazione anche linguistica. E rinunciare alla cittadinanza d’origine non sarà più necessario. Tanti futuri cittadini provengono però da paesi con tradizioni, storie e usi diversi, è necessario che chi punta al passaporto tedesco condivida i valori fondamentali del paese. Fra i quali si ricorda l’uguaglianza fra i sessi e le “razze” (il progetto di togliere la parola razza dalla Costituzione post-bellica è stato bocciato perché faceva troppo cancel culture) ma anche il rispetto per Israele e per gli ebrei, questa la novità annunciata da Faeser. “Chi non condivide i nostri valori non può ottenere un passaporto tedesco”, ha scandito la ministra.

