La Cina spia i parlamentari dei paesi occidentali. Londra adesso reagisce

E’ successo qualcosa di molto grosso, ieri, a Londra, che probabilmente influenzerà di qui in avanti i rapporti tra il mondo occidentale e la Repubblica popolare cinese. Forse si è arrivati al punto in cui la minaccia russa contro le istituzioni democratiche occidentali viene avvicinata a quella cinese. I fatti: tra il 2021 e il 2022 i sistemi della Commissione elettorale britannica erano stati compromessi da un attore che aveva messo le mani sui dati di 40 milioni di elettori. Ieri il National Cyber Security Center di Londra ha confermato che quell’attore era affiliato al governo cinese. Ma ha detto anche di aver scoperto che l’attore denominato APT31 (Advanced Persistent Threat Group 31) ha condotto separatamente una intensiva attività di hackeraggio contro parlamentari britannici – quasi tutti critici con la Cina. In risposta, il segretario per gli Affari esteri David Cameron (mai considerato un falco anticinese, anzi) ha convocato l’ambasciatore cinese a Londra e ha messo sotto sanzioni una società di copertura cinese e due cittadini cinesi membri dell’APT31.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE