Davanti al Parlamento europeo c'è un messaggio per la Cina. E per D'Alema

Da lunedì scorso, di fronte all’ingresso del Parlamento europeo a Bruxelles, è stata posizionata una scultura rossa, alta quattro metri, impossibile da ignorare per chi entra nel palazzo. E’ il “Pillar of Shame”, un memoriale dedicato alle vittime del massacro di Piazza Tiananmen del 1989, creato dall’artista danese Jens Galschiøt. Di recente quella scultura è diventata anche un simbolo: per anni una replica identica a quella che ora si trova di fronte al Parlamento è stata posizionata al centro dell’Università di Hong Kong, l’unico luogo autonomo della Cina dove il massacro poteva essere commemorato. Nel 2021, però, poco dopo l’imposizione da parte di Pechino di una liberticida legge sulla Sicurezza nazionale, le autorità sono entrate dentro all’università e hanno rimosso e messo sotto sequestro la scultura, vietato le veglie per Tiananmen, e cancellato la memoria. Il tema dell’autoritarismo di Pechino e della sua sfida egemonica è sempre più sentito a Bruxelles, soprattutto dentro al Parlamento. Peccato quindi che Massimo D’Alema, nei giorni scorsi, non fosse né a Bruxelles, né a Hong Kong ma nemmeno a Seul, al terzo summit per la democrazia, ma che abbia scelto di partecipare a quello che Pechino ha organizzato negli stessi giorni, provocatoriamente, per spiegare al resto del mondo “la democrazia con caratteristiche cinesi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE