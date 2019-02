Una Guerra Fredda a bassa intensità

Huawei può essere un rischio, ma abbiamo tutti gli strumenti necessari per metterci al riparo dai pericoli pur continuando a collaborare con il colosso delle telecomunicazioni cinese. Ieri il Financial Times ha anticipato alcune indiscrezioni sul report dello Uk National Cyber Security Center di prossima pubblicazione, un report dell’agenzia di cybersicurezza inglese che avrebbe dovuto far chiarezza sulla posizione di Londra nei confronti delle aziende cinesi che operano in settori strategici come quello del 5G. Tutti si aspettavano che il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.