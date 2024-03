Perché gli attacchi al porto di Gwadar, nel Belucistan, preoccupano anche Pechino

Gli interessi della Repubblica popolare cinese nella città portuale pachistana sono da tempo messi in pericolo dai gruppi separatisti, che accusano gli investimenti cinesi di sfruttamento della provincia ricca di risorse

Mercoledì scorso otto combattenti armati hanno preso d'assalto un complesso fuori dal porto strategico di Gwadar, una città portuale pachistana nella provincia sud-occidentale del Belucistan. Le forze di sicurezza pachistane hanno sventato l'attacco, rivendicato dalla Brigata Majeed, il braccio armato dei separatisti della Baluch Liberation Army (Bla) che da anni lanciano attacchi nella regione: tutti gli otto miliziani sono stati uccisi. La Repubblica popolare cinese occupa di fatto economicamente (e in parte anche militarmente) questa zona: Gwadar, oltre a essere l'unico porto in acque profonde del paese. fa parte del corridoio economico multimiliardario cinese-pachistano della Belt and Road Initiative, il China–Pakistan Economic Corridor (Cpec).