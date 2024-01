La Cina sta a guardare mentre Iran e Pakistan si bombardano. Qual è il solo nemico comune

Il Pakistan deve ricompattare il paese in vista delle prossime elezioni. L’Iran deve convincere della sua lotta contro il terrorismo. La Cina, che ufficialmente invita i due alla calma, tiene mano a entrambi in nome degli investimenti

I fatti: lo scorso 16 gennaio l’Iran lancia 14 missili e 7 droni suicidi nella zona di Panjgur, nel Belucistan pachistano per colpire, secondo quanto dichiarato da Teheran, postazioni della Jaish-ul-Adl. Sempre secondo Teheran, l’attacco dell’esercito iraniano è avvenuto come rappresaglia per la morte di 11 membri delle Forze di polizia iraniane, uccisi dalla Jaish il mese scorso. Il Pakistan risponde dopo meno di quarantotto ore attaccando “nascondigli di terroristi del Balochistan Liberation Front e del Balochistan Liberation Army” nel Sistan-Balochistan in territorio iraniano.