Perché il Citizenship Amendment Act non è il funerale dell'India laica e multiculturale

Si celebra per l'ennesima volta su alcuni giornali indiani e sulla maggioranza della stampa estera, il “funerale all'India laica e multiculturale”. La pietra dello scandalo è l'annuncio della futura entrata in vigore del Citizenship Amendment Act (Caa), approvato dal Parlamento l'11 dicembre 2019, che modifica l'attuale legge sulla cittadinanza che proibisce agli immigrati illegali di diventare cittadini indiani. Il Caa garantisce una specie di sanatoria, una corsia preferenziale, agli immigrati illegali arrivati in India a causa di persecuzioni a sfondo religioso subite nei paesi d'origine: le repubbliche islamiche di Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. Secondo il Caa, gli immigrati illegali di religione parsi, cristiana, sikh, hindu o buddhista arrivati in India prima del dicembre 2014 possono richiedere la cittadinanza indiana se dimostrano di avere vissuto in India per sei anni invece dei canonici dodici necessari a chiunque per ottenerla. Dalla "corsia preferenziale" sono stati esclusi, dichiaratamente, i musulmani per i quali si applicano le norme in vigore.

