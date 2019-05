Modi, il populista indiano

In queste ore l’India color zafferano, il colore dell’“hindutva”, l’induismo politico, festeggia nelle strade dell’India. Narendra Modi ha trionfato nelle diciassettesime elezioni generali indiane e sarà per altri cinque anni il primo ministro del paese. La National Democratic Alliance (Nda), con alla testa il Bharatyia Janata Party (Bjp), il partito di Modi, ha ottenuto 341 seggi e la maggioranza assoluta nella Lok Sabha, la camera bassa del Parlamento di New Delhi. La United Progressive Alliance (Upa), guidata dall’Indian National Congress...

