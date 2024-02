Gli scudi umani di Putin

In questo momento ci sono due vantaggi tattici che la Russia ha sull’Ucraina. Il primo è l’enorme quantitativo di munizioni che gli arriva dal regime nordcoreano in violazione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu di cui la Russia è membro permanente (secondo il dipartimento di stato americano, dal settembre scorso a oggi Pyongyang avrebbe consegnato alla Russia più di 10.000 container di munizioni o materiali correlati). Il secondo è un aspetto meno noto, ma utile per capire come la guerra d’invasione dell’Ucraina da parte della Russia si stia trasformando in un problema globale: si tratta del reclutamento online di uomini all’estero, tra la popolazione più povera di paesi come India e Sri Lanka, a cui viene offerto un lavoro sicuro e ben remunerato, più eventualmente il passaporto russo, e poi vengono spediti al fronte “come carne da macello, sulla linea di confine, come scudo alle prime file dell’esercito russo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE