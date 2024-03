La Cina, gli affari e gli estremisti. Chi è il nuovo premier del Pakistan, Shahbaz Sharif

A Islamabad la "coalizione" per tenere fuori dalle istituzioni i sostenitori di Imran Khan è fatta anche di partiti religiosi. I due fratelli Sharif e la "missione" per "salvare il Pakistan" mantenendo il potere grazie agli investimenti dei cinesi, che non producono ricchezza, e i soldi dell'Fmi

E' ufficiale: Shahbaz Sharif è il nuovo primo ministro del Pakistan, eletto dalla Camera con 201 voti su 293 totali. A eleggere per la seconda volta Shahbaz primo ministro è stata ancora una volta una variopinta armata Brancaleone pomposamente denominata "coalizione". Sharif si è assicurato infatti i voti del suo partito, il PML-N, del Pakistan's People Party della famiglia Bhutto-Zardari e perfino del Muttahida Qaumi Movement guidato dall'esilio londinese dal controverso Altaf Hussein. Alla coalizione, tenuta ufficialmente insieme dalla volontà di "salvare il Pakistan" (leggi: tenere fuori da ogni posto di potere i membri del partito di Imran Khan), si sono aggiunti anche una manciata di partiti minori tra cui alcuni dei partiti religiosi. E non a caso, visto che sia Shahbaz che suo fratello Nawaz (tre volte premier) sono vicini agli integralisti islamici e proteggono da anni, finanziandola con denaro pubblico, anche la famigerata madrasa di Muridke che alleva jihadi per la Lashkar-i-Toiba e per altre organizzazioni "benefiche" come la Sipah-i-Saba e la Jaish-i-Mohammed.