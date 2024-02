Come funzionerà il nuovo governo del Pakistan per non scontentare i militari

A volte ritornano. O meglio, in Pakistan ritornano sempre. Dopo avere annunciato la propria vittoria elettorale Nawaz Sharif, già tre volte premier del Pakistan, rinuncia al suo quarto mandato (che nessuno, tantomeno il popolo, gli aveva ancora conferito) dopo lunga e attenta riflessione. A favore di suo fratello minore Shahbaz, che dopo essere stato per anni e anni chief minister del Punjab era stato eletto premier due anni fa dalla improbabile armata brancaleone parlamentare che aveva sfiduciato l'allora primo ministro Imran Khan. Attualmente in galera ma che dalla galera è riuscito a conquistare un numero di parlamentari, eletti come indipendenti, maggiore di ogni altro partito. E così gli Sharif, Nawaz e Shahbaz, si sono accordati con il Pakistan's People Party capeggiato da Asif Ali Zardari e da Bilawal Bhutto Zardari: rispettivamente consorte e figlio della defunta Benazir, assurta a eroina popolare da quando, nel 2007, veniva uccisa da ignoti al suo rientro trionfale in Pakistan dopo un lungo esilio.

