Disastro Pakistan

Una catastrofe di proporzioni epocali. Secondo i dati disponibili, circa il trenta per cento del Pakistan è di fatto sott’acqua. Più di millequattrocento persone sono morte, trentatré milioni di persone sono rimaste senza casa e senza alcun mezzo di sussistenza. I raccolti sono andati distrutti, in particolare quelli di grano, riso e cotone, cosa che avrà conseguenze a livello globale visto che il Pakistan produce il 2,5 per cento del grano, il 9 per cento del riso e il 5 per cento del cotone della produzione mondiale. Il cibo scarseggia, tanto che Islamabad pensa perfino di riprendere il commercio con l’India – interrotto dopo il bombardamento indiano del campo di addestramento terroristico di Balakot nel 2019 – per importare pomodori, cipolle e patate. Non si trovano quasi più medicine. La stoffa necessaria a produrre tende per i campi dei rifugiati, che buona parte della popolazione locale sta facendo costruire e invia nelle zone più disastrate, deve essere importata dalla Cina. Gli sfollati sono a rischio di contrarre infezioni perché bevono acqua sporca e le condizioni igieniche nei campi sono precarie o, addirittura, inesistenti.

Un disastro di proporzioni epocali, ma soprattutto un disastro annunciato.

