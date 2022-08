Resa dei conti in Pakistan

Era stato eletto anche lui come un outsider della politica, ma l’ex primo ministro pachistano Imran Khan è un personaggio un po’ diverso da Trump, e la coalizione di governo a Islamabad è decisa alla resa dei conti contro l’ex campione di cricket. L’altro ieri la polizia ha formulato un’accusa di terrorismo contro di lui, e la tensione politica sta aumentando enormemente in un paese chiave per la stabilità regionale. Tra l’Afghanistan dei talebani (a cui proprio Khan ha dato un aiuto importante per tornare un anno fa al potere, e che appaiono sempre più inaffidabili per la guerra al terrorismo), i disegni di penetrazione della Cina e l’impatto della guerra in Ucraina. Mentre con Imran Khan al potere Islamabad si asteneva nelle condanne alla Russia all’Onu, dopo di lui il paese è diventato addirittura una sponda importante per il passaggio di armi britanniche a Kyiv.

