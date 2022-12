La Cina sfrutta materie prime e manodopera in Pakistan per arricchirsi

Il governo pachistano ha ricevuto il 3 per cento dei profitti delle miniere. Il Balochistan, in cui 176 minatori sono stati uccisi, meno di zero. Il settore più importante della regione, molto povera, insieme a quello dei minerali e della pesca è però in mano cinese

Secondo la Pakistan central mines labour federation “nel 2021 almeno 176 minatori sono stati uccisi e 180 feriti in incidenti minerari. Di questi decessi, almeno 100 sono stati segnalati nel solo Balochistan”. Il Balochistan è la provincia più grande del Pakistan, di fondamentale importanza strategica visto che confina con l’Iran e l’Afghanistan. È anche la più povera di tutte le province pakistane: quasi il 75 per cento dei baloch vive in aree rurali e ha scarso o nullo accesso a strutture sanitarie, scuole, acqua potabile e gas. Nonostante il sottosuolo della regione sia ricchissimo di minerali, e la provincia sia diventata negli ultimi anni il fiore all’occhiello del China-Pakistan economic corridor, il famigerato Cpec diventato ormai un caso di studio per i ricercatori. I minerali, oro, rame, zinco e piombo, vengono sfruttati infatti esclusivamente da aziende cinesi a partecipazione statale. Le miniere di Saindak, da cui si estrae oro e rame, sono state affittate nel 1995 alla Metallurgical corporation of China Ltd. (Mcc), una filiale della China metallurgical group corporation.