Così il sostegno di Joe Biden a Israele condiziona le primarie democratiche

Il sostegno a Israele dato dall’Amministrazione Biden sta avendo un impatto sulle primarie democratiche in corso in vista di novembre – primarie dall’esito scontato ma in cui ogni volta si valuta quali possano essere i punti critici per la rielezione dell’attuale presidente americano. Questa settimana si è votato in cinque stati americani, anche per scegliere i candidati per il Congresso, e queste sono naturalmente contese molto più seguite e partecipate. E il segnale che è arrivato è che non è detto che sostenere Israele faccia perdere i democratici. Il caso più rivelatore è quello dell’Illinois. Nello stato di Barack Obama si erano create due fazioni tra i democratici che rispecchiano quelle a livello nazionale: da una parte chi non mette in dubbio il sostegno statunitense a Israele, dall’altra chi parla di genocidio a Gaza e della necessità di un cessate il fuoco senza condizioni. Alle primarie di partito hanno vinto i primi.

