Che fierezza, Mr Biden

Il presidente americano lancia un messaggio limpido e battagliero: difenderà la democrazia e la libertà in America e nel mondo. I duelli improvvisati con i repubblicani (pareva di stare ai Comuni di Londra), le smorfie dello speaker del Congresso e la frase più bella detta agli eversori del 6 gennaio: "Non puoi amare il tuo paese soltanto quando vinci"

Difendere la democrazia e la libertà in America e nel mondo, con fierezza. Il messaggio di Joe Biden al suo ultimo discorso sullo stato dell’Unione di questo mandato presidenziale è stato limpido e chiaro, battagliero anche, con buona pace dei suoi critici che hanno passato sessantasei minuti sperando di coglierlo in fallo. “Quel che rende questo momento unico – ha detto il presidente americano – è che la libertà e la democrazia sono sotto attacco, sia qui sia nel mondo, contemporaneamente”, e non basta difenderle e difendersi, bisogna combattere e levare di torno chi le minaccia.