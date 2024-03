Il rischio disinformazione su TikTok, dove spopolano i candidati di destra alle europee

Roma. Nell’anno più elettorale di sempre, l’intelligenza artificiale sta aggravando ancora di più la minaccia di disinformazione e contenuti d’odio sui social media. Le aziende che si occupano di IA cercano di regolamentare e ridurre i rischi effettuando sempre più spesso il “red-teaming” dei propri prodotti prima del rilascio, cioè controlli su larga scala per evitare errori e problemi nei nuovi modelli, e modificando alcune controversie emerse negli ultimi mesi. Sora, l’intelligenza artificiale text-to-video di OpenAI in grado di generare video realistici in pochi secondi, è stata presentata lo scorso febbraio, ma non è ancora disponibile al pubblico perché, secondo la rivista tecnologica IEEE Spectrum, l’azienda starebbe sondando il modello per valutare “la sua capacità di riconoscere video falsi, disinformazione, pregiudizi e contenuti di odio”. Il chatbot Gemini, la versione d’intelligenza artificiale di Google simile a ChatGPT, la settimana scorsa ha annunciato la limitazione di alcune domande relative alle elezioni che gli utenti possono porre al sistema, che ora risponde: “Sto ancora imparando a rispondere a questa domanda. Nel frattempo, prova con Ricerca Google”. Anche le piattaforme di social media, su cui vengono veicolati e condivisi contenuti “potenzialmente dannosi”, starebbero, non abbastanza velocemente, correndo ai ripari. Alla fine di febbraio Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha annunciato una serie di misure volte a “ridurre la disinformazione e limitare la portata delle operazioni di influenza mirate durante le elezioni del Parlamento europeo” dopo aver firmato un “accordo tecnologico” con altre 19 aziende, tra cui OpenAI, X e TikTok, che promette di “sviluppare strumenti per individuare, etichettare e potenzialmente sfatare la disinformazione generata dall’intelligenza artificiale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE