Un anno di urne roventi. Ecco gli appuntamenti elettorali del 2024

Walt Whitman, il grande poeta ottocentesco dell’anima dell’America (che identificava con la propria), celebrò le elezioni, con i relativi rituali, anzi “il fatto stesso di votare ogni quattro anni”, come la vera meraviglia per l’intero occidente. La poesia “Election Day, November, 1884” si riferisce a una elezione presidenziale ormai dimenticata. Era stata, pare, particolarmente cattiva. I candidati rivali si scambiavano accuse sanguinose. Il repubblicano James Blaine veniva bollato come “prostituta politica”. Il democratico Grover Cleveland veniva accusato di guidare il partito delle tre “R” (Rum, Romanismo [soggezione al cattolicesimo romano], Ribellione). Si accapigliavano su stupidaggini. Anziché sui grandi problemi. Esattamente come succede oggi. Fa parte del gioco. Ma diventa patologico quando chi governa fa campagna elettorale permanente.

Finì che gli elettori, disgustati, si astennero in proporzioni record dalle urne. Tra gli astenuti, lo stesso Whitman. “Non ho votato”, avrebbe poi confessato. Un appunto privato, che precede di pochi giorni quelle elezioni, spiega perché: “I partiti tentano – per lo più invano – di creare qualche fervore o eccitazione sulle prossime elezioni presidenziali. Si vota questo martedì. Non c’è sul tappeto niente che abbia qualche importanza. Non riesco a entusiasmarmi per niente. 30 o 20 anni fa sì che c’era qualcosa su cui entusiasmarsi [Whitman era stato grande ammiratore di Lincoln]”. “Mi contraddico? Certo che mi contraddico! Sono grande, contengo moltitudini…”, l’altro famosissimo verso di “Foglie d’erba”, che sembra cucito su misura per la complessità dei fenomeni elettorali.

