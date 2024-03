Il patto con l'avversario: ora Apple chiede aiuto a Google

L’iPhone rischia di restare senza IA. Per recuperare l'azienda è scesa a patti con il nemico, Google. Tutto pur di non restare a piedi con Siri

Da tempo ci si chiedeva cosa avrebbe fatto Apple per recuperare terreno nel campo delle intelligenze artificiali. Un’acquisizione di qualche startup, certamente. Miliardi di investimenti nel settore, sicuro, ma quelli hanno bisogno di tempo per dare frutti. Nessuno si aspettava però che l’azienda arrivasse a scendere a patti con Google, sviluppatrice del chatbot Gemini, che secondo Bloomberg potrebbe finire dentro gli iPhone del futuro per fare da assistente personale basato sulle IA. Il patto col nemico – Google è il proprietario di Android, principale competitor di iPhone – arriva dopo un primo contatto con OpenAI, quella di ChatGPT, che Apple aveva preso in considerazione, per poi cambiare idea.