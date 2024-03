L'intelligenza artificiale soffre le regole

Il regolamento dell’Unione Europa sull’intelligenza artificiale (AI, d’ora in poi) ha appena terminato il suo percorso di esame, emendamento e approvazione. L’evento è stato accompagnato la settimana scorsa da una grande enfasi mediatica: l’Europa è la prima grande area mondiale ad adottare regole su princìpi, limiti e controlli dell’AI, e conferma così la pervicace volontà mostrata negli ultimi due anni di volersi ergere a fabbrica degli standard regolatori mondiali. Partiamo da qui, e poniamoci una serie di domande. Sarà davvero così, è cioè davvero immaginabile una grande convergenza regolatoria tra Stati Uniti, Ue, Cina, Giappone e Corea del Sud? O invece dietro il velo della speranza e dell’ambizione i fatti sembrano procedere in tutt’altra direzione, e cioè una AI non unisci-mondo ma spacca-mondo? L’AI Act europeo è davvero quanto di meglio possibile, o il suo testo rispecchia gli stessi eccessi di dirigismo che hanno contraddistinto l’over regulation europea degli ultimi anni in materia di industria e transizioni green e digitale? Non ha ragione invece chi teme l’eccesso sovranista e securitario che spira come un forte vento oggi in Europa e Usa, e pensa che la straordinaria leva dell’AI offerta a tutte le imprese manifatturiere e dei servizi, pubblici e privati, possa affermarsi e sprigionare tanto più i suoi effetti rivoluzionari, quanto meno sarà frenata da occhiuti filtri politico-amministrativi? Quanto all’Italia, siamo prossimi al disegno di legge del governo sulla “strategia nazionale per l’AI”: quanto c’è di buono e quanto no, esaminando le anticipazioni sin qui note?

