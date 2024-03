Trump cambia idea su TikTok. C'entrano il miliardario Jeff Yass e la sua campagna

“Senza TikTok si rischia di far diventare Facebook più grande, e io considero Facebook un nemico del popolo”, ha detto l’ex presidente e candidato repubblicano alle elezioni di novembre, Donald Trump, intervistato ieri dalla Cnbc. Non è più TikTok, dunque, il più pericoloso social network per gli americani. Eppure era stato proprio Trump, meno di quattro anni fa, a firmare una legge che ordinava al colosso informatico cinese ByteDance, che controlla TikTok, di disinvestire nel social network – legge poi bloccata da un giudice federale. All’epoca Trump usava espressioni durissime contro il social network made in China, ma succedeva prima della sua vicenda personale con gli altri social: Meta di Mark Zuckerberg e Twitter prima dell’avvento di Elon Musk, dopo le violenze al Campidoglio del 6 gennaio 2021 decisero di sospendere gli account legati a Trump. Ora per l’ex presidente in campagna elettorale i nemici degli americani sono loro, i nemici della libertà di parola. Ma sembra ci sia anche qualcos’altro dietro a questo cambio di prospettiva da parte di Trump. Non è la prima volta che l’ex presidente manda messaggi contraddittori nella sua visione sulla Cina, per esempio quando esaltava il sistema di “controllo dell’estremismo islamico” nello Xinjiang e nel contenimento del Covid. Ma per quanto riguarda TikTok sembra che molto abbia a che fare con una visita che Trump ha ricevuto a Mar-a-Lago qualche giorno fa: quella di Jeff Yass, miliardario conservatore che ha una fetta da 33 miliardi di dollari in ByteDance, e che ha minacciato di tagliare i fondi ai repubblicani se dovessero sostenere la legge contro TikTok.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE