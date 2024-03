Orbán in visita da Trump per saldare l'asse dei conservatori illiberali

Viktor Orbán è arrivato in America esclusivamente per incontrare Donald Trump e i trumpiani, dall’Heritage Foundation, centro studi che fornisce materiale ideologico e formazione per i funzionari di area conservatrice, fino a Steve Bannon, il guru del trumpismo che si picca di aver scoperto per primo il talento contrarian del premier ungherese (lo diceva anche di Giorgia Meloni, che però oggi è caduta dall’Olimpo bannoniano perché troppo vicina all’Europa e alla Nato). La corrispondenza tra Orbán e Trump è nelle idee e nelle parole: al suo discorso sullo stato dell’Unione alla fine di febbraio, il premier ungherese ha lanciato lo slogan della campagna elettorale per le europee di giugno che non poteva che essere “Make Europe Great Again”, o Mega, la fotocopia magiara del Maga, stessa lotta alle istituzioni che regolano l’ordine globale liberale, stesso vittimismo (Orbán si sente sempre sotto attacco del mainstream, dei liberal, di George Soros), stessa ostilità all’unità della Nato, dell’Europa, dell’occidente, stessa retorica antiucraina, stessa fascinazione per il dittatore russo Vladimir Putin.

