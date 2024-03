Perché Scholz si è infilato, con mezze verità, nel pasticcio dei missili Taurus 

Berlino. Oaf Scholz ha vinto al Bundestag, che ieri ha largamente respinto la proposta dell’Unione Cdu-Csu di recapitare all’Ucraina i missili Taurus. È la terza volta in pochi mesi che il Parlamento della Germania si allinea ai desiderata del cancelliere socialdemocratico, da sempre contrario a fornire a Kyiv il missile da crociera di fabbricazione tedesco-svedese. Alla vigilia del voto Scholz era stato netto: “È fuori questione per me fornire sistemi di armi di vasta portata che possono essere utilizzati in modo sensato solo se coinvolgessero anche soldati tedeschi. Questa è una linea che io come cancelliere non voglio attraversare”. Il capo del governo tedesco ha più volte ribadito che né la Germania né la Nato devono essere trascinate in un conflitto con la Federazione russa e che “la prudenza non è debolezza ma qualcosa a cui hanno diritto i cittadini di questo paese”.

