La riconferma di von der Leyen non è più così sicura

Bruxelles. Nell’arco di poche ore la riconferma di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea è diventata molto più incerta. Giovedì i franchi tiratori al Congresso di Bucarest del Partito popolare europeo hanno impedito a von der Leyen di ottenere un’investitura convincente come Spitzenkandidat, il candidato di punta per la presidenza della Commissione. Le defezioni e la mancanza di entusiasmo nel Ppe rendono più fragile la sua posizione il giorno in cui il Parlamento europeo dovrà confermare l’eventuale nomina per un secondo mandato da parte dei capi di stato e di governo. Ma nemmeno la nomina del Consiglio europeo è più garantita. Il commissario francese, Thierry Breton, giovedì notte ha pubblicato un post assassino su X (ex Twitter) lanciando una sfida a von der Leyen. Chi dice Breton dice Emmanuel Macron. Il presidente francese aveva concluso un patto con von der Leyen a metà febbraio: sostegno alla riconferma in cambio dell’impegno di fare dell’industria della difesa europea la priorità del secondo mandato (con un ruolo centrale per Breton). Von der Leyen ha accettato, ma ha subito tradito per compiacere altri leader. Nel frattempo altri premier che avevano promesso di sostenerla, come il socialista spagnolo Pedro Sánchez e il popolare irlandese Leo Varadkar, si sono irritati per le sue posizioni di sostegno senza condizioni a Israele a Gaza. “Il Ppe non sembra credere nella sua candidata”, ha scritto Breton su X.

