Su Superbonus e superdeficit Bruxelles mette la testa sotto la sabbia

Il deficit lo scorso anno è stato del 7,2 per cento del pil, circa due punti sopra il 5,3 per cento previsto dal governo e dalla stessa Commissione pochi mesi fa. Nonostante la spesa pubblica per il bonus voluto dal governo gialloverde sia fuori controllo niente nella risposta ufficiale lascia trasparire preoccupazione

Bruxelles. Di fronte a un deficit dell’Italia nel 2023 superiore di quasi due punti percentuali rispetto alle previsioni e ai rischi corrispondenti per i conti pubblici nel 2024, anche la Commissione Ue ha scelto di mettere la testa sotto la sabbia. “La Commissione è consapevole dei dati pubblicati dall’Istat”, ha detto al Foglio un portavoce dell’esecutivo comunitario: “I dati pubblicati da Istat saranno convalidati da Eurostat verso la fine di aprile”. Niente più, o quasi. Eppure i numeri sono impressionanti: il deficit lo scorso anno è stato del 7,2 per cento del pil, circa due punti sopra il 5,3 per cento previsto dal governo e dalla stessa Commissione pochi mesi fa. “Le previsioni d’autunno della Commissione erano state pubblicate il 15 novembre del 2023” sulla base “degli ultimi dati disponibili prima del 30 ottobre e anche tenendo conto del Documento programmatico di bilancio”, ha detto la portavoce. Sembra un modo burocratico per cercare di giustificarsi per il divario enorme tra la stima dell’autunno e i dati della primavera sul deficit. Niente nella risposta ufficiale lascia trasparire preoccupazione.