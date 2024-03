Qualche domanda al Mef sulle stime di costo del Superbonus

Non è la prima volta che il deficit viene rivisto in maniera così significativa (parliamo di quasi 40 miliardi di extra deficit). Forse è giunto il tempo di fare qualche utile investimento per rafforzare strumenti e competenze indipendenti nella valutazione di impatto delle politiche di bilancio

La notizia di qualche giorno fa sulla revisione da parte dell’Istat di quasi due punti di pil del deficit del 2023, passato dal 5,3 per cento stimato nella Nadef di settembre al 7,2 per cento, fa sorgere importanti interrogativi sull’effettivo controllo dei conti pubblici. Non è la prima volta che il deficit viene rivisto in maniera così significativa (parliamo di quasi 40 miliardi di extra deficit), era già avvenuto con la Nadef del novembre 2022 (la prima del governo Meloni) che aumentò il rapporto deficit/pil 2023 dal 3,9 al 4,5 per cento e poi ancora con la Nadef dello scorso 27 settembre che aumentò ulteriormente deficit 2023 al 5,3 per cento: ora siamo arrivati al 7,2 per cento del pil.