I nuovi pisolini del ragioniere dello stato

La domanda da porsi, a questo punto, è se in Italia esista un ragioniere dello stato. Perché la revisione dei conti pubblici appena effettuata dall’Istat suggerirebbe di no. L’istituto di statistica ha rivisto al rialzo la crescita nel 2022 (+0,3 punti) e anche nel 2023 (+0,9 per cento), con un debito pubblico in discesa al 137,2 per cento. Ma si tratta di revisioni marginali. Ciò che invece sconcerta, e dovrebbe richiedere dei chiarimenti istituzionali, è la certificazione del deficit del 2023 al 7,2 per cento, in peggioramento di quasi 2 punti di pil rispetto alle previsioni del governo (5,3 per cento). Vuol dire, cioè, che rispetto alla Nadef – elaborata dal governo il 27 settembre – dopo soli tre mesi l’indebitamento si è rivelato superiore di quasi 40 miliardi di euro. Quasi quanto due leggi finanziarie. “I numeri ci dicono che l’emorragia dell’irresponsabile stagione del Superbonus ha avuto un effetto pesante sul 2023, andando purtroppo oltre le già pessimistiche prospettive”, ha commentato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ma il problema è ben peggiore.



