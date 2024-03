L'occupazione a gennaio resta (quasi) stabile: i dati Istat

L'Istat registra una riduzione di 34mila unità rispetto a dicembre 2023: si tratta dello 0,1 per cento, ma rispetto a un anno fa la crescita è dell'1,6 per cento. Il mercato del lavoro continua ad avere numeri record, mentre il pil vivacchia

L'Istat ha pubblicato i dati sul mercato del lavoro relativi al mese di gennaio. Nel primo mese del 2024 gli occupati calano rispetto a dicembre 2023, ma aumentano su base tendenziale. L'Istat indica una riduzione di 34mila unità (-0,1%) su dicembre, mese in cui si è registrato un valore record, e una crescita di 362mila unità (+1,6%) su gennaio 2023. Rispetto a un anno fa il trend si conferma dunque in crescita.

In particolare, l'occupazione su base congiunturale cala tra gli uomini, gli under 34, i dipendenti a termine, gli autonomi; cresce invece tra le donne e chi ha almeno 50 anni. Il tasso di occupazione scende al 61,8% (-0,1 punti) su base mensile, quello di inattività sale al 33,3% (+0,2 punti) mentre il tasso di disoccupazione è stabile al 7,2%.

La battuta d'arresto congiunturale di gennaio non incide sui dati generalmente positivi che registra il mercato del lavoro italiano. Sul Foglio ieri abbiamo provato a ragionare sul perchè l’occupazione registra numeri da record mentre il pil continua a vivacchiare. I fattori da tenere in considerazione sono tre: le dinamiche non solo nazionali ma anche europee, la variabile demografica, le specificità dei settori che trainano la crescita.

Un'altra ipotesi, sostenuta sul Foglio dall’economista Riccardo Trezzi, è che la crescita del pil italiano potrebbe essere sottostimata.