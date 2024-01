Il puzzle occupati-output: il pil italiano potrebbe essere sottostimato

La crescita degli occupati e del prodotto del loro lavoro tendono a muoversi assieme. Al momento, però, nei dati italiani vi è un enigma. Tra il terzo trimestre del 2022 e il terzo trimestre del 2023, infatti, gli occupati in Italia hanno fatto registrare una crescita record (+2,34 per cento), mentre il pil è rimasto quasi invariato. Le proiezioni per il quarto trimestre confermano la tendenza: forte crescita dell’occupazione ma poca dell’output. Come si spiega questo enigma? In questo intervento discutiamo di alcune ipotesi che possono aiutare a risolvere il mistero statistico. La prima ipotesi è che i dati soffrano di problemi di destagionalizzazione. I dati citati sono calcolati dall’Istat partendo da serie grezze e sottraendone la stagionalità stimata. Secondo la prima ipotesi, negli ultimi trimestri i metodi statistici potrebbero aver sovrastimato la stagionalità e spinto le stime destagionalizzate verso il basso.

