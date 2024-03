Il blu della California, l'isola felice del progressismo

Los Angeles. Nonostante gli scettici, nonostante l’allarme clochard – siete mai stati a Philadelphia? – il modello California è forte. Anche il tanto discusso “esodo” californiano si è rivelato un mito, anche quest’anno decine di migliaia di persone dal New Jersey e dal Nevada sono arrivate nel Golden State. La culla del capitalismo contemporaneo, del tech, dei social e dell’AI – di tutto ciò che sta cambiando le industrie e la comunicazione – è in gran salute. La fuga texana di Elon Musk è solo fumo negli occhi. Altro mito è quello dei licenziamenti, semplicemente il risultato di troppe assunzioni negli ultimi anni. Se guardiamo Uber, Google, Lyft, Amazon, Nvidia e altre big, i dipendenti sono comunque aumentati rispetto ai numeri pre pandemici. La controparte del modello California, quello della Florida di Ron DeSantis, fallimentare ex candidato anti woke dei repubblicani, è invece già parte di un esperimento passato. È più facile vincere alla lotteria che trovare un cappellino Maga (Make America Great Again) nelle cittadine sudcaliforniane di Culver City o Santa Monica o Montecito. Resistono giusto alcune piccole aree repubblicane, come Huntington beach, e il banchetto davanti alla stella di Hollywood dedicata a Donald J Trump. Stella che ogni tanto qualcuno ha preso a picconate e che la polizia ha dovuto circondare con del nastro giallo.



