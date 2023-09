Dianne Feinstein era l'incarnazione della politica “alla californiana”

Era uno di quei volti politici americani che commuovono i media liberal e fanno vincere le elezioni a Donald Trump. Era l’incarnazione di quel modo di far politica “alla californiana” che spinge per imporre al paese un mix variopinto di diritti civili, senza mai appoggiarsi su un’idea forte o un ideale coerente. Ma era anche un’apripista, una pioniera per la presenza delle donne nei posti di potere a Washington e un mastino in Senato capace di tener testa alla Casa Bianca o alla Cia. Con Dianne Feinstein, scomparsa oggi a 90 anni, esce di scena il membro più anziano del Senato degli Stati Uniti e una delle ultime esponenti di una generazione di senatori che fatica a trovare successori. E’ la classe a cui appartenevano gente come John McCain e Ted Kennedy e di cui resta ora un erede che ha traslocato da anni alla Casa Bianca: Joe Biden.

