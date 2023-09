Biden fa politica, ed è con la politica che si batte Trump. Parla Franklin Foer

La forza politica del presidente è nella parola “bipartisan”. The Donald lo attaccherà per la sua età e per il ritiro dall’Afghanistan, ma per i dem è ancora lui il candidato giusto. Intervista al giornalista dell'Atlantic

Franklin Foer, giornalista dell’Atlantic, ha passato gli ultimi anni tra la Casa Bianca e Capitol Hill a intervistare centinaia di persone per scrivere il libro definitivo sui primi due anni dell’Amministrazione Biden. The Last Politician esce oggi per Penguin Press ed è un testo che ci fa capire non solo il personaggio Joe Biden, ma anche il modo in cui è riuscito a implementare le sue politiche, tra pandemia e crisi climatica, guerra e inflazione. Sia Obama sia Trump sono stati, in modo diverso, due figure dell’antipolitica. Biden è l’opposto, è un vero politico navigato, è a Washington dal ’73.