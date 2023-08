Un disastro ambientale e non solo. Joe Biden visita le Hawaii dopo il grave incendio

Il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill Biden hanno interrotto le vacanze estive per volare a Reno, in Nevada, e poi fino a Maui, per una visita sull’isola dell’arcipelago delle Hawaii colpita dal più grave incendio su suolo americano degli ultimi cento anni. Secondo i dati ufficiali, circa 850 persone sarebbero ancora disperse nell’area, e il bilancio delle vittime, che attualmente è di 114 morti, potrebbe ancora aumentare. L’Amministrazione Biden dovrebbe annunciare la nomina di un funzionario per l’emergenza, per supervisionare i soccorsi e gli aiuti federali, ma l’azione politica di Biden, e il modo in cui ha affrontato pubblicamente la tragedia di Maui – ormai letteralmente ridotta in cenere – è stata molto criticata. Per cinque giorni il presidente non ha affrontato la questione pubblicamente, mentre alle Hawaii si iniziavano a contare i morti e i danni devastanti degli incendi. Ha risposto con un “no comment” al giornalista che gli chiedeva una dichiarazione sulla tragedia.

