Biden approva le trivellazioni petrolifere in Alaska: una buona notizia per gli europei

Un controverso piano da 8 miliardi di dollari, con cui la Casa Bianca porterà avanti la strategia di lungo periodo per l’indipendenza energetica e risponderà allo choc provocato dalla guerra in Ucraina. Con ricadute positive anche in Europa, ecco perché

Joe Biden ha approvato un controverso piano da 8 miliardi di dollari per le trivellazioni petrolifere nell’Alaska nord-occidentale. Il progetto Willow sarà sviluppato dal gigante dell’energia ConocoPhillips in un’area di 23 milioni di acri (930 mila km²) che è il più grande tratto di suolo pubblico degli Stati Uniti. Secondo le stime, in 30 anni saranno prodotti circa 600 milioni di barili con un picco di 180 mila barili al giorno (pari all’1,6 per cento della produzione statunitense), ma anche il rilascio di 280 milioni di tonnellate di CO2 in un’area molto delicata per il riscaldamento globale.