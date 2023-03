Consiglio a Joe Biden: sulle minacce nucleari, occhio all'Iran

A febbraio, nel discorso alla nazione, Vladimir Putin ha sospeso la partecipazione della Russia al New Start. Il trattato sul controllo delle armi nucleari era stato firmato nel 2010 da Barack Obama e Dmitri Medvedev e la sua interruzione è stata vista come una minaccia alla sicurezza mondiale. L’orologio dell’apocalisse che tiene conto simbolicamente del tempo che manca alla fine del mondo, creato da alcuni scienziati dell’Università di Chicago durante la Guerra fredda, ha segnato 90 secondi alla mezzanotte, un record. La fine del mondo sarebbe ancora più vicina secondo il Bulletin of the Atomic Scientist da quando il presidente russo Vladimir Putin vìola i protocolli internazionali portando la guerra nei dintorni dei reattori di Zaporozhzhia e Chernobyl.

