Biden e Scholz definiscono il paradigma della nuova fase di guerra

La fiducia non è mai stata tanto grande, la vicinanza non è mai stata tanto stretta, ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al Bundestag alla vigilia del suo incontro a Washington con il presidente americano, Joe Biden. Il vertice “informale” tra i due leader è stato criticato dai leader dell’opposizione conservatrice in Germania: che cosa dovete discutere, perché non c’è una conferenza stampa in cui rendete pubblici i temi dell’incontro?, hanno chiesto, mostrando quanto sia sensibile il paese al cambiamento quando si tratta di guerra, riarmo, militarismo. Si può ben dire che il più sensibile è il cancelliere stesso, che quando divenne all’inizio degli anni Ottanta il leader dei giovani dell’Spd era famoso per i suoi articoli ostili all’imperialismo della Nato, ma sono passati quarant’anni e soprattutto è passato il 2022 dell’aggressione russa all’Ucraina, e tutto, anche per Scholz, è cambiato. Se dei cento miliardi di euro per l’esercito tedesco promessi dal cancelliere un anno fa (in un discorso rivoluzionario per la Germania e per lui) non è stato ancora stanziato nulla; se l’impegno a dedicare il 2 per cento del budget della Difesa per la Nato è rimandato vagamente al 2025, la Germania ha comunque speso in termini assoluti a sostegno dell’Ucraina più degli altri europei, addestra i soldati ucraini sul suo territorio e ha accettato il ruolo di guida dell’America, costruendo un rapporto transatlantico a tratti migliore di quello esistente in Europa. Lo stesso Biden ha da sempre insistito non sulla riluttanza tedesca quanto sulla sua capacità di trasformarsi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE