In dieci minuti con Lavrov, Blinken ripete: non ci stancheremo di sostenere Kyiv

Milano. I dieci minuti che ieri il segretario di stato americano, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, hanno trascorso allo stesso tavolo, a margine del G20 dei ministri degli Esteri in India, sono una buona risposta a chi sostiene che l’America abbia voluto la guerra contro l’Ucraina e che l’unica soluzione sia un dialogo con la Russia accettando le sue condizioni. L’incontro è stato richiesto da Blinken, quindi dall’americano ostile al dialogo, o almeno questo è quello che ha voluto sottolineare il ministero degli Esteri russo, che tiene a farci sapere, qualora non ce ne fossimo accorti, che Mosca non fa alcun approccio. I due diplomatici, che non si vedevano di persona da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, hanno parlato per dieci minuti scarsi, ha fatto sapere una fonte americana, e definire questo incontro una discussione è un’esagerazione: Blinken ha detto a Lavrov che Mosca dovrebbe rientrare nel trattato sul controllo delle armi nucleari New Start (nell’ultimo discorso alla nazione, Vladimir Putin ha sospeso la partecipazione della Russia); che dovrebbe rilasciare Paul Whelan, cittadino americano e britannico arrestato nel 2018 e condannato nel 2020 a 16 anni di prigione per spionaggio; che non si deve “illudere”, il sostegno dell’America all’Ucraina non sta scemando, e durerà finché sarà necessario.

