Meloni in India alla ricerca di un'alternativa alla Via della Seta

La partnership con il primo ministro Narendra Modi diventa strategica, ma per Delhi il nemico è la Cina, non la Russia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Delhi per una visita di stato di ventiquattro ore, accompagnata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e da una delegazione d’affari di alto livello. Inaugura oggi il Raisina Dialogue, l’annuale conferenza di geopolitica e sicurezza organizzata dal ministero degli Esteri indiano, insieme con il primo ministro Narendra Modi. Secondo gli osservatori indiani, il discorso d’apertura di Meloni sarà anche un discorso programmatico su un maggiore impegno – non solo economico, ma anche politico – dell’Italia nella regione dell’Indo-Pacifico. Dopo dieci anni di freddezza diplomatica nei rapporti tra Roma e Delhi, dovuta anche al caso dell’Enrica Lexie e dei due fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, tutto è perdonato. Anzi, di più: secondo quanto si apprende, Meloni e Modi potrebbero annunciare l’elevazione dei rapporti bilaterali tra Italia e India al livello di partnership strategica, come hanno fatto, durante la visita del primo ministro giapponese Fumio Kishida a Roma il 10 gennaio scorso, Italia e Giappone.