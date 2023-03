Meloni vola in India e ad Abu Dhabi per sanare i cocci lasciati dal governo Conte

La premier in viaggio per ragioni di politica estera e di affari economici. Due tappe: la più proficua potrebbe essere da Modi, la più spinosa quella araba

Giorgia Meloni parte per un viaggio che la porterà in India e poi negli Emirati. Due tappe importanti per ragioni strategiche e tattiche, di politica estera e di affari economici. La più proficua può essere quella indiana, la più spinosa quella araba. A Nuova Delhi incontrerà il primo ministro Narendra Modi, che sta giocando un ruolo ambizioso a cavallo tra l’asse euro-atlantico e quello euro-asiatico.