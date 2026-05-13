La crisi di Modi. Meno benzina e olio da cucina per gli indiani, più diplomazia per salvare l’Imec

Domenica scorsa, mentre inaugurava alcuni progetti infrastrutturali nello stato del Telangana, il primo ministro indiano Narendra Modi ha fatto a sorpresa un discorso da emergenza energetica. Ha chiesto agli indiani di mettere “la nazione prima del comfort personale” rinunciando ai viaggi all’estero, usando meno carburante e perfino meno olio da cucina, e lavorando da casa più spesso: “In questo momento di crisi globale dobbiamo prendere un impegno importante e usare benzina e diesel con parsimonia”. L’appello all’austerità è arrivato dopo alcune elezioni legislative cruciali (come quella nel Bengala occidentale stravinte dal suo partito, il Bharatiya Janata Party), e se è vero che la crisi di Hormuz sta colpendo l’Asia meridionale come mai prima, non è l’unica causa: secondo il giornale di opposizione The Wire, la narrativa del “sacrificio nazionale” serve a spostare l’attenzione dalle responsabilità politiche del governo, che per anni ha aumentato la dipendenza indiana dall’import di petrolio senza aumentare le riserve strategiche, mentre la produzione interna di gas e greggio calava e la rupia continuava a svalutarsi.