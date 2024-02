Gli ispanici tengono Joe Biden sotto osservazione, ma sono freddi

La corsa di Donald Trump verso la Casa Bianca sembra non arrestarsi. Il tycoon si è messo in tasca la vittoria nel New Hampshire, un risultato che si aggiunge a quello ottenuto nel caucus dell’Iowa la settimana precedente. Diversamente da Ron DeSantis, che proprio con la sconfitta a Des Moines si è ritirato delle primarie, Nikki Haley sembra non arrendersi, benché tutto sembri indicare che Trump sarà il candidato dei repubblicani alle prossime elezioni. Per quanto riguarda i democratici, Joe Biden non nasconde le sue aspirazioni a una rielezione, anche se i sondaggi su un ipotetico scontro Biden-Trump non siano molto favorevoli all’inquilino della Casa Bianca. Tutto indicherebbe a una corsa all’ultimo voto, e in questo scenario, il voto ispanico potrebbe fare la differenza. È noto che negli Stati Uniti il voto latino-americano rimane sempre in arrière plan, ma gioca pur sempre un ruolo nelle elezioni americane. L’anno in corso potrebbe essere quello in cui questa non così esigua minoranza smetterà di avere un ruolo da comparsa per diventare protagonista, e questo potrebbe decisamente penalizzare le aspirazioni di Biden.



