Super Bowl 2024, ultimo cortocircuito di un'America divisa su tutto

A Las Vegas tutto è pronto per per nuova edizione del Super Bowl, una specie di Sanremo che dura un giorno e macina record. Tra politica, i neri, e l’incognita Taylor Swift, anche lei vittima della polarizzazione in cui è immerso il paese

In un’America divisa su tutto, incapace di unirsi come un tempo dietro la bandiera a stelle e strisce o quantomeno nell’aiutare l’Ucraina a combattere Vladimir Putin, erano rimaste solo due certezze. Due realtà che ancora sembravano capaci di superare polarizzazioni e ideologie: il Super Bowl e Taylor Swift. Non più. L’anno elettorale sta provocando l’ennesimo cortocircuito capace di bruciare anche gli ultimi fusibili che tenevano accese le luci sull’unico luogo rimasto, la finalissima del football, dove si potevano vedere democratici e repubblicani tifare e applaudire insieme. Domenica 11 febbraio, quando andrà in scena l’evento più atteso dell’anno negli Stati Uniti, ciò che faranno in campo i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers sarà solo una parte della storia. Forse neanche la più importante. Perché stavolta anche allo stadio stanno facendo il loro ingresso la politica, le guerre culturali americane e una buona dose di deliranti teorie della cospirazione alimentate ad arte sui social.