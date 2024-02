Lezioni dal voto in Michigan

Joe Biden e Donald Trump hanno vinto le primarie, rispettivamente, democratiche e repubblicane dello stato del Michigan – uno stato in bilico, quindi da osservare con attenzione: Trump vinse qui nel 2016 con uno scarto (devastante) di 11 mila voti su Hillary Clinton; Biden vinse qui nel 2020, con uno scarto di 154 mila voti su Trump. E’ difficile naturalmente capire dall’esito delle primarie cosa accadrà il prossimo 5 novembre alle presidenziali, ma alcuni elementi di analisi ci sono. Le primarie repubblicane continuano a essere molto più partecipate di quelle democratiche per ovvi motivi, ma gran parte della mobilitazione per le primarie repubblicane è stata determinata dal 27 per cento di elettori che ha votato per Nikki Haley, che ha perso malissimo come sempre, ma il cui consenso mostra che tra i repubblicani esiste una fetta di elettori che non ha intenzione di votare Trump a novembre – alcuni, pochi, potrebbero addirittura votare per Biden.

