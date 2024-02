Quel che sta facendo l'America contro l'epidemia di fentanyl

La collaborazione con la Cina prosegue, mentre con il Messico è crisi. L’allarme dei nitazeni in Europa

Non si trovano d’accordo su niente. Si tratti di diritti umani, scambi commerciali, sanzioni a Vladimir Putin o il futuro di Taiwan, tra Stati Uniti e Cina il confronto è sempre più difficile e spesso sembra destinato a sfociare in scontro aperto. Ma un piccolo spiraglio, uno spazio di dialogo potrebbe offrire spunti per una nuova cooperazione tra Washington e Pechino. Il nemico comune che sembra aver riaperto canali tra le due superpotenze è il fentanyl, la droga sintetica che da anni sta facendo una strage negli Stati Uniti.