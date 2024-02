Il senatore Vance ambisce al ticket elettorale con Trump e si fa cantore dell'abbandono degli ucraini

E’ iniziata la Conservative Political Action Conference (Cpac), la conferenza dei conservatori americani che nel 1974 aveva come relatore di spicco Ronald Reagan e che oggi è la festa del trumpismo, come è inevitabile non essendosi il Partito repubblicano dotato di alternative. E’ anno elettorale quindi l’attenzione è rivolta agli ospiti nazionali – il leader internazionale di punta è l’argentino Javier Milei – che si litigano le attenzioni di Donald Trump, che parlerà sabato, perché se vince, come sembra, le primarie in vista delle presidenziali di novembre, deve scegliere il suo vicepresidente e dalle parti del Cpac questo è un incarico ambito, pure se l’ultimo che l’ha rivestito, Mike Pence, i trumpiani lo avrebbero messo sulla forca e Trump non lo avrebbe difeso.

