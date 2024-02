La vita di Trump in tribunale

Nel 2024 Donald Trump avrà una doppia vita, quella sul palco per i comizi e quella alla sbarra nei tribunali di mezza America. Il giudice Juan Merchan di Manhattan ha deciso ieri che il processo per i pagamenti alla pornoattrice Stormy Daniels si farà. E’ la prima volta che viene dato l’avvio formale a un processo per un ex presidente degli Stati Uniti. Ed è stata decisa una data: il 25 marzo, schiacciata tra le primarie della Louisiana e quelle di New York. E’ anche per questo che Trump vuole che l’ambasciatrice Nikki Haley, l’ultima altra candidata rimasta, molli la corsa – così non dovrà impegnarsi troppo a girare il paese e potrà concentrarsi sulla difesa, che si tratti di guai finanziari o di interferenza con il processo democratico. Uscito dal tribunale Trump ha fatto il suo solito show, spiegando che è tutto un complotto organizzato da Joe Biden per evitare che gli rubi il posto alla Casa Bianca, aggiungendo che New York è una città di persone corrotte (lui da qualche anno ha preso la residenza in Florida).

