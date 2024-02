La storia extraconiugale che rischia di far saltare il processo a Trump

La procuratrice della contea di Fulton Fani Willis potrebbe essere sollevata dal caso contro l'ex presidente per una relazione romantica. Un colpo per Trump, che cerca in ogni modo di ritardare le udienze per arrivare al voto prima che i giudici prendano decisioni

Donald Trump ad agosto è stato incriminato in Georgia per aver tentato di sovvertire i risultati elettorali delle presidenziali del 2020. Trump aveva chiesto dei voti al segretario di stato della Georgia per poter vincere contro Joe Biden. A portare avanti l’accusa è stata la procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, 53enne democratica, afroamericana, prima donna a ricoprire questo ruolo. Ottima reputazione, Willis è stata chiamata da Trump “il ‘pubblico ministero’ della sinistra radicale, che presiede su uno dei luoghi più corrotti e pieni di crimine di tutta l’America”. Il processo sarebbe potuto iniziare a breve, ma una storia extraconiugale rischia di far saltare tutto, andando a favore dell’ex presidente accusato, tra le altre cose, di insurrezione. Scott McAfee, giudice che presiede il processo, ha detto che Willis potrebbe esser sollevata dal caso e ad Atlanta è iniziata un’udienza che dovrebbe concludersi venerdì. Tutto perché la donna avrebbe avuto una relazione romantica con Nathan Wade, avvocato, sposato, 51enne, che lei aveva chiamato come procuratore speciale per lavorare alla preparazione processo. Dopo che la storia è venuta fuori Willis ha pubblicamente ammesso l’affair, ma ha sottolineato che la relazione tra loro è iniziata dopo aver chiamato Wade a lavorare con lei, e che non ha in nessun modo influito sulle decisioni prese durante l’investigazione. A deciderlo sarà McAfee.